السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤
٠١:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

اعلام الاحتلال: اطلاق 25 صاروخا من لبنان تجاه الكريوت والجليل الغربي

السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٣٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :