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اعلام الاحتلال: صفارات الانذار تدوي في ريشون لتسيون جنوب شرق تل ابيب خشية تسلل طائرات مسيرة

السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٥٦ بتوقيت غرينتش

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