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اعلام الاحتلال: صفارات الانذار تدوي في محيط ميرون بالجليل الغربي

السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٠٥ بتوقيت غرينتش

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