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الناطق باسم الدفاع المدني في غزة: آلاف المواطنين استشهدوا في غزة بسبب منعنا من الوصول لانقاذهم

السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٥٥ بتوقيت غرينتش

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