السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٢:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر فلسطينية: 34 شهيدا بقصف الإحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم 23 منهم في شمال القطاع

السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٠١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :