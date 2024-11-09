حزب الله يسقط مسيرة إسرائيلية من نوع 'هرمس 450'

العالم - لبنان

وذكر بيان للحزب تابعته قناة العالم، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، قام مجاهدو وحدة الدفاع الجوي في المقاومة الإسلامية، عند الساعة 08:00 من صباح اليوم ‏السبت 09-11-2024 بإسقاط مسيرة هرمز 450 بصاروخ أرض – جو".

وأضاف البيان، انها "سقطت في بلدة دير سريان، ومن ثم قام الطيران الحربي المعادي بالإغارة عليها".

وأسقط حزب الله في 18 أكتوبر مسيرتين إسرائيليتين من الطراز ذاته.

كما أعلن حزب الله، في 21 أكتوبر، عن إسقاط مسيرة من نوع "هرمز 900".

وكان الحزب أعلن، بعد ظهر اليوم السبت، استهداف قاعدة ‏ميرون لإدارة العمليّات الجويّة بصلية صاروخيّة.‏

كما استهدف في وقت سابق اليوم السبت، قاعدة "زوفولون" الإسرائيلية للصناعات العسكرية شمالي مدينة حيفا بصلية صاروخية.