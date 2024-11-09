رابطة الثقافة والعلاقات الاسلامیة: لايمكن ثني حزب الله عن القتال ضد الصهاينة

العالم _ ايران

وفي بیان اصدرته، اليوم السبت، لمناسبة الذكرى الأربعين لاستشهاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، اضافت رابطة الثقافة والعلاقات الاسلامية : بعد استشهاد سيد المقاومة، ظنوا بأن "حزب الله اللبناني فقد قيادته وقوته الميدانية في مواجهة عدوان الصهاينة الجزارين على غزة، ولم يعد لديه العزم على نصرة نساء وأطفال فلسطين المضطهدين"، لكن الأحداث التي جرت خلال الأربعين يوما الماضية بددت احلام ومزاعم العدو.

وأضاف البیان : لقد استهدف أبناء مدرسة حزب الله المؤمنون والبواسل، العدو الصهيوني من الأرض والجو، وتصدوا لتغلغله في جنوب لبنان وحولوا حيفا وتل أبيب والمستوطنات المحتلة إلى أهداف يومية ومستمرة في ميدان القتال ضد الاحتلال ووحشية الصهاينة.