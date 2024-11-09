ملتقى 'مدرسة نصر الله' الدولي بطهران

العالم - بإختصار
الملتقى عُقد بمناسبة اربعينية استشهاد الأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصر الله
إفتتحت أعمال الملتقى بمشاركة مسؤولين إيرانيين و25 ضيفا من 13 بلداً من أنحاء العالم
يهدف الملتقى الى التعريف بالأبعاد الفكرية والشخصية والسياسية للسيد حسن نصر الله
كما يناقش الملتقى أدوار السيد نصر الله السياسية في مواجهة الكيان الصهيوني
رئيس البرلمان الايراني محمد باقر قاليباف: السيد حسن نصر الله أرعب العدو على مدى عقود
قاليباف: الإحتلال عجز عن التقدم في جنوب لبنان بفعل صمود حزب الله ومقاومته
نائب الرئيس الايراني للشؤون الاستراتيجية محمد جواد ظريف: حزب الله حي وقوي
ظريف: المقاومة اليوم أكثر صلابة أمام العدو الصهيوني
وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي: المقاومة تشكل الطريق الوحيد الى الأمن المستدام
عراقجي: سلاح المقاومة هو دم الشهيد السيد نصر الله
وزير الثقافة والارشاد الأسلامي عباس صالحي: كان الشهيد نصر الله مفكرا تحليليا وبراغماتيا ميدانيا
صالحي: مسيرة الشهيد نصر الله وحزب الله مستمرة