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إعلام الإحتلال: صفارات الإنذار تدوي في يفتاح بإصبع الجليل

السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٣٦ بتوقيت غرينتش

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