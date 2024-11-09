أسوأ فيضانات تجتاح جنوب السودان..تحذيرات من تشريد أكثر من 379 ألفا

العالم-السودان

ويواجه جنوب السودان، أفقر دول العالم، أسوأ فيضانات تشهدها المنطقة منذ عشرات السنين، ولا سيما في شمال البلد.



وأفاد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) في بيان، بأن الفيضانات باتت تطال سكان 43 مقاطعة ومنطقة أبيي الإدارية المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، مشيرا إلى أن "أكثر من 397 ألف شخص نزحوا في 22 مقاطعة وفي أبيي".



وكان أوتشا أفاد في تقرير سابق قبل شهر أن حوالي 893 ألف شخص، تأثروا بالفيضانات وأن أكثر من 241 ألف نزحوا.



الإصابات بالملاريا

ولفت المكتب إلى تزايد الإصابات بالملاريا في عدة ولايات وهو "ما ينهك النظام الصحي ويفاقم الوضع ويؤثر على المناطق التي ضربتها الفيضانات".



وأعلن البنك الدولي في الأول من تشرين الأول/أكتوبر أن الفيضانات تتسبب بتفاقم "وضع إنساني حرج بالأساس" في ظل انعدام حاد في الأمن الغذائي وتراجع اقتصادي ونزاع متواصل وأوبئة وتبعات النزاع في السودان.



وثمة في جنوب السودان أكثر من سبعة ملايين شخص في وضع انعدام الأمن الغذائي، فيما يعاني 1,65 طفلا من سوء التغذية، بحسب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.



ووجه البرنامج في مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر نداء عاجلا إلى المانحين يحضهم على تقديم أموال على وجه السرعة.



وأوضح أن احتياطات المواد الغذائية في جنوب السودان نفدت، وأنه بحاجة إلى 404 ملايين دولار لإعداد المساعدات للعام 2025 على خلفية "الزيادة الحادة في تكاليف العمليات وفي تفشي الجوع".