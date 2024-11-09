قائد شرطة أمستردام: الاسرائيليون هم من افتعلوا أحداث الشغب

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وفي تصريح صحفي، قال بيتر هولا، أن "الاسرائيليين هم من افتعلوا أحداث الشغب من خلال قيامهم بإزعاج السكان المحليين والاخلال بالنظام العام ونزع الاعلام من على شرفات البيوت وحرقها وتدمير سيارة اجرة".

وأوضح إن أحداث العـنف بدأت من مساء الأربعاء، حيث قام مشجعو فريق “مكابي الصهيوني” بإنزال أعلام فلسطينية من واجهة مبنى في وسط المدينة، ورفع هتافات عدائية بقولهم “اللعنة عليك يا فلسطين”.

وأكد قائد الشرطة، على قيام مشجعي الفريق الإسرائيلي بتخريب سيارة أجرة، كما تم تعبئة وإجبار سائقي سيارات الأجرة للتوجه إلى الكازينو، الذي كان يتجمع فيه حوالي 400 مشجع من أنصار فريقهم.

وقال بيتر هولا، إن حشداً كبيراً من أنصار مكابي تجمعوا في ساحة “دام”، وقت الغداء يوم الخميس وهناك اندلعت “معارك على الجانبين”.

وأكدت وكالة “رويترز” الأمريكية، عبر فيديوهات موثقة، قيام مشجعي فريق “مكابي” وهم يهتفون “أوليه، أوليه، دع جيـش الدفاع الإسرائيلي يفوز، سنلعن العرب”.

وعلى أثر هذه الهتافات العنصرية والعدائية من قبل أنصار الفريق الصهيوني، قامت مجموعة من أنصار فريق أياكس امستردام الهولندي، بتأديب مثيري الشغب الصهاينة، وطردهم من شوارع المدينة.