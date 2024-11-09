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رويترز عن مسؤول مطلع: قطر ستنسحب من الوساطة في مفاوضات غزة حتى تظهر حماس و"اسرائيل" رغبة حقيقية في المفاوضات

السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٢٥ بتوقيت غرينتش

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