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طيران الاحتلال يشن حزاما ناريا على الحوش ومحيطها قرب صور جنوب لبنان

السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٣٣ بتوقيت غرينتش

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