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إعلام الإحتلال: صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونه والمنارة ومرغليوت

السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٣٦ بتوقيت غرينتش

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