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المقاومة في لبنان تستهدف للمرة الثانية مستوطنة كريات شمونه بصلية صاروخية

السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٢ بتوقيت غرينتش

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