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المقاومة الاسلامية في لبنان تستهدف مستوطنة كتسرين بصلية صاروخية

السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٣ بتوقيت غرينتش

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