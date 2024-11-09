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مكتب الاعلام الحكومي بغزة: جيش الاحتلال يقصف للمرة التاسعة خياما للصحفيين والنازحين داخل اسوار مستشفى شهداء الاقصى بدير البلح

السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٥ بتوقيت غرينتش

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