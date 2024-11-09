السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٤:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

المقاومة الاسلامية في لبنان تستهدف مستوطنة حتسور هاجليليت بصلية صاروخية

السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :