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المقاومة الاسلامية في لبنان تستهدف تجمعا للاحتلال في افيفيم بصلية صاروخية

السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٣ بتوقيت غرينتش

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