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مكتب الاعلام الحكومي بغزة: العدوان اسفر حتى الان عن استشهاد 17385 طفلا و11891 امرأة

السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:١٦ بتوقيت غرينتش

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