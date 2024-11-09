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الصحة اللبنانية: 3136 شهيدا و13979 جريحا منذ بدء العدوان وحصيلة يوم امس بلغت 19 شهيدا و91 جريحا

السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٥ بتوقيت غرينتش

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