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مراسل العالم: أكثر من 10 شهداء بسلسلة غارات إسرائيلية على بلدات ومدن بالبقاع اللبناني

السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٩ بتوقيت غرينتش

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