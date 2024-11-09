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قيادي في الجهاد: استشهاد قادة حزب الله لا يوقف مسيرة المقاومة

قيادي في الجهاد: استشهاد قادة حزب الله لا يوقف مسيرة المقاومة
السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٨ بتوقيت غرينتش

أکد ممثل حركة الجهاد الاسلامي في طهران، ناصر أبو شریف، أن استشهاد قادة حزب الله لا يوقف مسيرة المقاومة.

العالم - فلسطين

وأضاف أبو شریف في حدیث لوكالة ارنا الايرانية، أن العمليات العسكرية التي يقوم بها حزب الله ضد الكيان الصهيوني مستمرة؛ مردفا انه استبدال كل قائد يستشهد بقائد آخر، ويستمر هذا المسار حتى النصر النهائي.

وتابع، أن استشهاد السيد حسن نصر الله، شكل ضربة كبيرة، ولا يزال غياب هذه الشخصية العظيمة محسوسا، لكن حزب الله لا يعتمد على شخص واحد ويستطيع اعادة تنظيمه في غياب قادته.

ولفت ممثل الجهاد الاسلامي في طهران: إن الصهاينة يرتكبون الجرائم بحق شعب لبنان بحرا وبراً وجواً، لكن الشعب اللبناني لن يستسلم لهذا الكيان المجرم.

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