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المقاومة في لبنان تعلن استهداف مرابض المدفعية التي تقوم بالاعتداء على القرى والمدن الجنوبية بالقنابل العنقودية في "هفوشريم" بإصبع الجليل

السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٣ بتوقيت غرينتش

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