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شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي على بلدة الكنيسة في البقاع شرقي لبنان

السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٦ بتوقيت غرينتش

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