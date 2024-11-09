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مراسل العالم: سماع دوي انفجارات في قاعدة الإحتلال الأميركي بحقل العمر النفطي شرق دير الزور في سوريا

السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٩ بتوقيت غرينتش

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