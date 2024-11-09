السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٥:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

هجوم بالطائرات المسيرة يستهدف قاعدة الاحتلال الأميركي بحقل كونيكو للغاز بريف دير الزور شرقي سوريا

السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :