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عراقجي يعبر لوزير المالية السوداني عن اسفه العميق لاستمرار الحرب في السودان ويأمل بعودة السلام والاستقرار الى ربوع هذا البلد قريبا

السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:١٣ بتوقيت غرينتش

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