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عراقجي: استمرار الابادة الجماعية في غزة ولبنان الى جانب اعتداء الاحتلال على سيادة بلدان اخرى يعرض أمن المنطقة الى مخاطر غير مسبوقة

السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:١٦ بتوقيت غرينتش

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