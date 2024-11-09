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وزير المالية السوداني: السودان يواجه مؤامرة وأطماعا صهيونية وغربية عبر فرض الحرب والعقوبات عليه

السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٠ بتوقيت غرينتش

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