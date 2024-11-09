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وزير المالية السوداني: الكيان الصهيوني بصدد توسيع نطاق حربه الى باقي دول المنطقة الامر الذي يتطلب يقظة وتضامنا اسلاميا واقليميا للتصدي له

السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٢١ بتوقيت غرينتش

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