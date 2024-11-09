حزب الله يشن العديد من الهجمات على مواقع الاحتلال ومستعمراته

العالم-لبنان

وأكد الحزب أن هذه العمليات تأتي “دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه”.

ووفق الإعلام الحربي؛ استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية، مساء اليوم مرابض المدفعيّة التي تقوم بالاعتداء على القرى والمدن الجنوبية بالقذائف العنقوديّة، في هغوشريم في إصبع الجليل، بصليات صاروخيّة.

وفي إطار ‏سلسلة عمليات خيبر، وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الإسرائيلي، استهدفت المُقاومة الإسلاميّة بعد ظهر أمس الجمعة، وللمرة الأولى، مصنع “ملام” العسكري (صناعات ترتبط بمنظومات الدفاع الجوّي والصاروخي)، يبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 132 كلم، جنوبي مدينة تل أبيب، بصلية من الصواريخ النوعيّة.

وفي إطار ‏سلسلة عمليات خيبر، وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الإسرائيلي، استهدفت المُقاومة الإسلاميّة ظهر يوم أمس الجمعة، قاعدة حيفا التقنيّة (وهي قاعدة تتبع لسلاح الجو الإسرائيلي، وتحوي كليّة تدريب لإعداد تقنيي سلاح الجو) في مدينة حيفا المُحتلّة، بصلية من الصواريخ النوعيّة.

واستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية ظهر اليوم السبت، تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة أفيفيم بصليةٍ صاروخية.

وفي إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية ظهر اليوم السبت، مستوطنات: روش بينا وحتسور هاجليليت وكتسرين وكريات شمونة للمرّة الثانية بصليةٍ صاروخية.

‌‏‌‏واستهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة ظهر اليوم السبت، مدينة صفد المُحتلّة للمرّة الثانية بصليةٍ صاروخيّة وتجمعًا لقوات جيش ‏العدو الإسرائيلي في مستوطنة المطلة بصليةٍ صاروخيّة وقاعدة ‏ميرون لإدارة العمليّات الجويّة بصليةٍ صاروخيّة.‏.‏