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رسالة المجاهدين لامين عام حزب الله:إننا نعلن باسم تشكيلاتنا الجهادية ومن قلب كل مجاهد من مجاهدي المقاومة الاسلامية تجديدنا البيعة لسماحتك

السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٠ بتوقيت غرينتش

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