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الصحة اللبنانية: 5 شهداء بحصيلة اولية لغارة إسرائيلية على بلدة حناوية جنوبي لبنان

السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٤ بتوقيت غرينتش

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