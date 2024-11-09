المقاومة بلبنان تسدد ضربات نوعية لجيش الاحتلال وتسقط مسيرة هرمز

العالم - خاص بالعالم

وسائل إعلام إسرائيلية افادت بسقوط عدد من الصواريخ في المطلة ما أدى إلى تضرر عدة منازل، بينما نقلت صحيفة هآرتس عن جيش الاحتلال الإسرائيلي تأكيده سقوط عشرات الصواريخ في مناطق عكا والكريوت والجليل.

كما أكدت وقوع أضرار في مستوطنة إفن مناحم في الجليل الغربي جراء سقوط قذائف مدفعية أُطلقت من لبنان.

من جهتها أعلنت المقاومة الاسلامية في لبنان اسقاط وحدات الدفاع الجوي طائرة مسيرة من نوع هرمز 450 بصاروخ أرض – جو، سقطت في بلدة دير سريان، ثم قام الطيران الحربي المعادي بالإغارة عليها.

كما استهدفت المقاومة بصليات صاروخية تجمعًا لجنود الاحتلال في موقع العباد، وفي مستوطنات المنارة وكريات شمونة برعام، بينما دوت صفارات الإنذار في بتست وشلومي ومرغليوت شمالي فلسطين المحتلة.

المقاومة استهدفت ايضا مدينة صفد المحتلة وقاعدة زوفولون للصناعات العسكرية شمال مدينة حيفا بصليةٍ صاروخية.

وفي تل ابيب دوت صفارات الرعب في المدينة، وقالت مصادر عسكرية ان طائرات درون تابعة للمقاومة تحلق في أجوائها، لكنها تراجعت بعدها وقالت إن الامر ناتج عن تشخيص خاطئ.

وبحسب متابعين، بات من الواضح خلال الفترة الأخيرة، من خلال مجريات وتطورات الميدان اليومية، اتخاذ المقاومة قرار رفع وتيرة ونوعية قصفها أهدافاً عسكرية واستراتيجية في عمق الأراضي المحتلة بالصواريخ الثقيلة والمُسيّرات.

هذا إلى جانب الاستمرار بالتصدي لكل محاولات التقدم إلى القرى الحدودية جنوبي لبنان التي فشل جيش الاحتلال بالتقدم نحوها، وضرب أي تجمع لجنود الاحتلال في المستعمرات الأمامية، مما يكبد الكيان الاسرائيلي خسائر يومية بات من الواضح أنه يخفي الكثير من تفاصيلها.