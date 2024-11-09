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عراقجي: الابادة في غزة ولبنان تعرض أمن المنطقة الى مخاطر غير مسبوقة

عراقجي: الابادة في غزة ولبنان تعرض أمن المنطقة الى مخاطر غير مسبوقة
السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٥٥ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي ان استمرار الابادة الجماعية في غزة ولبنان الى جانب اعتداء الاحتلال على سيادة بلدان اخرى يعرض أمن المنطقة الى مخاطر غير مسبوقة.

العالم _ ايران

وقال عراقجي خلال استقباله وزير المالية السوداني جبريل ابراهيم محمد فضيل ظهر اليوم السبت في طهران انه من واجب الدول الاسلامية ان تضاعف جهودها عبر الوحدة والتضامن من اجل وقف جرائم وعدوان كيان الاحتلال.

من جانبه اكد جبريل إبراهيم ان الكيان الصهيوني بصدد توسيع نطاق حربه الى باقي دول المنطقة الامر الذي يتطلب يقظة وتضامنا اسلاميا واقليميا للتصدي له.

وتابع: السودان يواجه مؤامرة وأطماعا صهيونية وغربية عبر فرض الحرب والعقوبات عليه.

وعبر عراقجي لوزير المالية السوداني عن اسفه العميق لاستمرار الحرب في السودان وامل بعودة السلام والاستقرار الى ربوع هذا البلد قريبا.

واعلن عراقجي استعداد طهران لتطوير العلاقات مع الخرطوم في جميع المجالات.

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