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المقاومة الفلسطينية تعلن استهداف موقع كيسوفيم العسكري برشقة صاروخية

السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٦ بتوقيت غرينتش

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