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مصادر سورية: عدوان جوي اسرائيلي على السويداء جنوبي البلاد

السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٣ بتوقيت غرينتش

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