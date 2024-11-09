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مصادر عبرية: فرنسا وايطاليا تلغيان رحلاتهما الجوية من وإلى تل ابيب حتى نهاية نوفمبر
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الخارجية القطرية: نؤكد التزام دولة قطر الثابت بدعم الشعب الفلسطيني حتى نيل كل حقوقه
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الخارجية القطرية: وجود مكتب حماس حقق وقفا لاطلاق النار في مراحل سابقة وساهم بالحفاظ على التهدئة وصولا لتبادل الاسرى في نوفمبر العام الماضي
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الخارجية القطرية: وجود مكتب حماس بالدوحة حقق وقفا لاطلاق النار وساهم بالحفاظ على التهدئة في مراحل سابقة
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الخارجية القطرية: شهدنا استغلال استمرار المفاوضات في تبرير استمرار الحرب لخدمة اغراض سياسية ضيقة
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الخارجية القطرية: عند توفر الجدية لانهاء الحرب سنكون في المقدمة لبذل كل جهد لانهائها وعودة الرهائن والاسرى
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الخارجية القطرية: قطر لن تقبل ان تكون الوساطة سببا في ابتزازها اذ شهدنا تلاعبا بالتراجع عن التزامات تم الاتفاق عليها
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الخارجية القطرية: الهدف من وجود مكتب حماس بالدوحة أن يكون قناة اتصال بين الاطراف المعنية
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الخارجية القطرية: التقارير المتعلقة بمكتب حماس في الدوحة غير دقيقة
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الخارجية القطرية: جهود قطر في الوساطة بين حماس واسرائيل معلقة بالوقت الحالي والتقارير المتداولة عن انسحاب الدوحة من المفاوضات ليست دقيقة
مصادر سورية: عدوان جوي اسرائيلي على السويداء جنوبي البلاد
السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٣ بتوقيت غرينتش
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العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
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من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2024 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.