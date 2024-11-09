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مصادر يمنية: 3 غارات امريكية بريطانية تستهدف منطقتي النهدين والحفاء بمديرية السبعين في العاصمة صنعاء

السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٨ بتوقيت غرينتش

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