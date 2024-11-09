السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٧:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

مدير مستشفى شهداء الاقصى: الاحتلال يحاصر كل مستشفيات قطاع غزة والمنظومة الصحية برمتها واغلق المعابر لمنع وصول الادوية

السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :