السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٧:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

مدير مستشفى شهداء الاقصى: الاحتلال دمر معظم سيارات الاسعاف واخرج منظومة الدفاع المدني عن الخدمة في شمال قطاع غزة

السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٥١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :