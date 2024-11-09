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مدير مستشفى شهداء الاقصى: الاحتلال استهدف المستشفى وخيام النازحين اليوم ما اسفر عن 3 شهداء وعشرات المصابين

السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٥٢ بتوقيت غرينتش

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