في اليوم 400 للعدوان على غزة.. الاحتلال يرتكب 4 مجازر خلفت عشرات الشهداء

العالم - خاص بالعالم

مجزرة تلو الاخرى يرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة، حيث يواصل حرب الابادة الجماعية بحق المدنيين هناك.

وزارة الصحة في غزة قالت في آخر تقرير لها ان جيش الاحتلال ارتكب 4 مجازر جديدة في القطاع خلال الساعات الماضية راح ضحيتها 44 شهيدا واكثر من 80 جريحا.

واضافت الوزارة ان اكثر الشهداء سقطوا جراء استهداف مدرسة تؤوي نازحين في حي التفاح شرقي مدينة غزة، وكذلك في استهداف خيام النازحين بمنطقة المواصي غرب خان يونس.

واشارت الوزارة الى ان عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات ويمنع جيش الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني اليهم.

وقال احد شهود العيان: الناس كانوا نيام بعد الساعة 12:30 في الليل، واستفقنا على صوت قصف وإستهداف في المنطقة، وطبعا نحن في مكان كله نازحين لا حول لهم ولا قوة، وهؤلاء الناس انقطعت بهم سبل الحياة ولجأوا الى هذه المنطقة.

وقال آخر: أطفال عزل جاء بهم اهلهم الى المواصي ليحافظوا على حياتهم، المواصي تم تصنيفها آمنة، وكان الاطفال يلعبون الكرة في الشارع فإستهدفهم الاحتلال بقصف وسط الاسفلت ما ارداهم شهداء.

وحول عدد الشهداء والجرحى اكدت الوزارة ان حصيلة العدوان على القطاع ارتفعت الى اكثر من 43500 شهيد ونحو 103 جريح منذ السابع من تشرين الاول/ اكتوبر العام الماضي، حيث يواصل جيش الاحتلال جرائمه في القطاع بدون هوادة منذ 400 يوما على التوالي.