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الخارجية القطرية: قطر لن تقبل ان تكون الوساطة سببا في ابتزازها اذ شهدنا تلاعبا بالتراجع عن التزامات تم الاتفاق عليها

السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٠٤ بتوقيت غرينتش

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