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الخارجية القطرية: عند توفر الجدية لانهاء الحرب سنكون في المقدمة لبذل كل جهد لانهائها وعودة الرهائن والاسرى

السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٠٥ بتوقيت غرينتش

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