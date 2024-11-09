الحرب في السودان تواصل اثقال كاهل السودانيين والامم المتحدة تفرض عقوبات

العالم - خاص بالعالم

الحرب تثقل كاهل السودانيين بعد موجات من العنف العرقي من قبل قوات الدعم السريع التي لا تميز بين المدني والعسكري.

وعن المجازر بحق المدنيين العزل في السودان اتهمت الخرطوم قوات الدعم السريع بالتسبب بمقتل 120 مدنيا في ولاية الجزيرة شرقي السودان خلال يومين، قتلا أو بسبب الحصار الذي تفرضه منذ أسبوعين.

مذبحة جديدة ارتكبتها قوات الدعم السريع في مدينة الهلالية، وتحتجز مئات المدنيين كرهائن. هذا ما صرحت به الخارجية السودانية حول ما حدث في ولاية الجزيرة.

فضائع الدعم السريع في ولاية الجزيرة اعترفت بها نقابة أطباء السودان حيث قالت إن 73 شخصا على الأقل توفوا بمرض غامض في بلدة الهلالية في ولاية الجزيرة. والتي تحاصرها قوات الدعم السريع، كما احتجزت السكان في المساجد بعد ممارستها عمليات سلب ونهب في المدينة، مشيرة الى وفاة بعض المحتجزين جراء تناول طعام ملوث.

وأضافت النقابة ان اصابة سكان الهلالية بالإسهال أثقل كاهل المستشفى المحلي؛ ومن الصعب تحديد سبب دقيق للوفاة نظرا لمنع قوات الدعم السريع الوصول لشبكة الإنترنت.

وذكر سكان محليون أن قوات الدعم السريع تفرض على من يرغبون في المغادرة دفع مبالغ طائلة عند نقاط التفتيش التابعة لها.

دوليا فرضت الأمم المتحدة عقوبات حظر على السفر وتجميد أصول على اثنين من قادة قوات الدعم السريع في السودان بدعوى زعزعة استقرار البلاد من خلال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان في خطوة هي الأولى من نوعها منذ اندلاع الحرب في السودان نيسان/ أبريل عام 2023.