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المقاومة الاسلامية في لبنان تشن بنداء "لبيك يا نصرالله" هجوما للمرة الاولى بسرب مسيرات اانقضاضية على قاعدة عين خوزلوت جنوبي بحيرة طبرية

السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٤٤ بتوقيت غرينتش

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