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يديعوت أحرونوت: حزب الله أطلق اليوم صواريخ من على الخط الحدودي حرفيا تجاه مستوطنة "إيفن مناحيم"

السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٤٧ بتوقيت غرينتش

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