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الصحة اللبنانية: 28 شهيدا و43 مصابا بغارات إسرائيلية على جنوب وشرق البلاد

السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٢٨ بتوقيت غرينتش

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