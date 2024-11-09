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هآرتس: الشرطة الإسرائيلية تعتقل 5 أشخاص في مناطق مختلفة خلال مشاركتهم باحتجاجات تطالب بصفقة تبادل للأسرى

السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٣٤ بتوقيت غرينتش

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